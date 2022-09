Podwyżka emerytur - jak to zrobić? Ujawniono sposoby, aby zwiększyć świadczenie!

Podwyższona emerytura. O ile możesz wzrosnąć?

Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej.

Emerytury będą wyższe. To już pewne. Powód nie jest oczywisty. Sprawdź ile zyskasz

Większy kapitał na koncie ZUS

Ponadto odkładając moment przejścia na emeryturę mamy wpływ na mniejszą liczbę miesięcy tzw. dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS. Zatem wysokie świadczenia to nic innego jak zwykła matematyka.

Tak możesz podwyższyć swoją emeryturę - sposoby

Z wyliczeń ZUS wynika, że każdy rok dłuższej aktywności zawodowej to wzrost przyszłego świadczenia średnio o ok. 8 proc., choć czasem jest to nawet 10 proc.! O czym trzeba wiedzieć w sprawie podwyższenia swoich emerytur? Zobacz w poniższej galerii.