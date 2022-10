Podwójna emerytura dla wybranych grup. I to do końca życia! Kto może złożyć wniosek?

Tegoroczne dodatki dla emerytów - to nie wystarczy?

W tym roku seniorzy otrzymali konkretne dodatki do emerytur. Wśród nich można wymienić m.in. trzynastą oraz czternastą emeryturę. Te świadczenia, choć pomocne, są jednorazowe i stanowią wyłącznie doraźne rozwiązanie. Dla wielu emerytów rzeczywiście pomocnym działaniem byłoby podwojenie emerytury. Faktycznie obecnie to trzy grupy mogą liczyć na takie rozwiązanie, a i tak nie zawsze dzięki ZUS-owi.

Podwójna emerytura dla mundurowych

Pierwszą grupą, która została w ten sposób doceniona, są mundurowi, którzy odsłużyli swój staż pracy. Emerytura mundurowa, nazywana również emeryturą policyjną jest przyznawana funkcjonariuszom, którzy mają za sobą co najmniej piętnaście lat służby. Jeszcze niedawno emerytowani mundurowi otrzymywali zarówno emeryturę bezpośrednio z ZUS, jak i z ZER MSWiA. W tym jednak momencie muszą decydować, od którego urzędu chcą otrzymywać to świadczenie.

Ci mundurowi otrzymają dwa świadczenia

Podwójna emerytura dla pracujących za granicą

Prawo do pobierania podwójnej emerytury dotyczy również osób pracujących poza granicami kraju. W ich przypadku, jeśli mają odpowiedni staż pracy, otrzymają oni emeryturę nie tylko w Polsce. Oznacza to jednak, że wypłacana będzie ona przez urząd z danego państwa, a ZUS zajmie się przyznawaniem emerytury krajowej.

Na jakich zasadach otrzymamy podwójną emeryturę za pracę za granicą?

Tu powinniśmy pamiętać o tym, że choć składać wnioski możemy w każdym kraju, w którym spełniamy warunki stażu pracy, nie oznacza to, że świadczenia zostaną nam przyznane w tym samym momencie. Dlaczego? W praktyce wynika to z faktu, że w każdym kraju wiek emerytalny może się różnić od obowiązującego w Polsce. Tym samym emeryturę możemy tam otrzymać później... ale i wcześniej niż w Polsce!

Podwójna emerytura - KRUS

Ponowne przeliczenie emerytury - jak się o to zgłosić?

Każdy emeryt ma prawo wnioskować o ponowne przeliczenie wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Co więcej, można robić to niezależnie od waloryzacji, która odbywa się w pierwszych miesiącach roku. Tu jednak powinniśmy pamiętać o tym, że proces ten może trwać dłuższy czas i wymagać będzie przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Będzie podwójna emerytura dla wdów?

Kwestia tzw. wdowiej emerytury jest sukcesywnie podnoszona do jakiś czas i wraca ona do dyskursu publicznego. Niektórzy podkreślają, że ma to na celu połączenie dwóch świadczeń, co może wesprzeć wdowę, która nagle znajdzie się w niezwykle niekorzystnej sytuacji. Szczegóły można znaleźć >>>TUTAJ<<<