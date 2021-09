Podatki. Na jakie nowe ulgi mogą liczyć Polacy?

Ulga na powrót

Tak zwana "ulga na powrót" adresowana do tych osób, które przez co najmniej trzy lata, poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy mieszkały za granicami Polski i przeniosły się na terytorium naszego kraju. Co ważne, podatnik korzystający z takiego zwolnienia powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód, dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Nie bez znaczenia jest tu również fakt posiadania polskiego obywatelstwa bądź Karty Polaka.