Pod Tucholą dog kanaryjski rzucił się na 11-latka, który trafił do szpitala w Grudziądzu. Właściciel psa usłyszał zarzut

- Właściciel psów usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowana obrażeń ciała dziecka trwających powyżej siedmiu dni - mówi Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi. - Czyn ten jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Chcesz mieć takiego psa? Musisz to zgłosic

Przypomnijmy, że policjanci także skierowali wniosek do sądu o ukaranie właściciela psów za brak posiadania zezwolenia na trzymanie psów z listy ras niebezpiecznych na terenie Gminy Cekcyn w powiecie tucholskim. Takiego zezwolenia nie wydał wójt. Ponadto po całym zdarzenia dog, który zaatakował chłopca został uśpiony, a drugi trafił do ośrodka.

Do pogryzienia przez psy, 11 -latka doszło pod koniec lipca w jednej ze wsi pod Tucholą. O to by usunąć psy z tego terenu także upominali się mieszkańcy okolicy. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Poniżej artykuły.