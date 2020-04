Poczta Polska chce dostać spis wyborców. Jest decyzja prezydenta Torunia!

Ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych, w przeprowadzeniu których pomóc ma Poczta Polska, wciąż jest procedowana w Senacie. Tymczasem Poczta Polska rozesłała już do poszczególnych samorządów maile z prośbą o przekazanie spisu wyborców, dając im dwa dni na wykonanie zadania. Pisma trafiły także do samorządów w naszym regionie.

Poczta w swoich pismach powołuje się na decyzję Premiera RP z 16 kwietnia „dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów”. Niektóre samorządy w kraju otrzymały również polecenia od wojewodów w sprawie przekazania spisu wyborców. Wiadomość od Poczty Polskiej dotarła m.in. do włodarza Grudziądza.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski na razie konsultuje sprawę z prawnikami i innymi samorządowcami. Chcemy zaznaczyć, że w obowiązującym systemie nie ma podstaw prawnych, by przekazać te dane Poczcie Polskiej - wyjaśnia Beata Adwent, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. - Na razie obowiązuje tzw. "stary" kalendarz wyborczy, ponieważ żadne nowe przepisy dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów nie zostały uchwalone, a co za tym idzie nie weszły w życie. Postawiono samorządowców w trudnej sytuacji. Beata Adwent dodaje także, że nawet gdyby dane wyborców za dwa dni trafiły do Poczty Polskiej, to spis nie będzie w pełni aktualny, ponieważ – zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym – do spisu wyborców wciąż można się dopisywać (do wtorku 5 maja).

Do kwestii maili z żądaniem udostępnienia danych osób uprawnionych do głosowania, w czwartek (23 kwietnia), na swoim Facebooku odniósł się Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Nie będę łamał prawa w imię żądzy władzy PiS. Ktoś chciał ode mnie dane mieszkańców mimo tego, że nie ma do tego prawa. Zgłosiłem sprawę do prokuratury – zapewnia prezydent Bydgoszczy. W wypowiedzi dla Gazety Wyborczej, Rafał Bruski zaznaczył, że pisma rozsyłane do prezydentów, burmistrzów i wójtów przez wojewodów z poleceniem przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców, to działania bez podstawy prawnej.

Traktuję to pismo jak sondowanie reakcji samorządowców – czytamy wypowiedź prezydenta Bydgoszczy w Gazecie Wyborczej. – Jeśli ustawa o wyborach korespondencyjnych wejdzie w życie, mam obowiązek przekazać Poczcie Polskiej elektronicznie ten spis w dniu wejścia w życie. Od razu deklaruję publicznie, że nastąpi to o godzinie 23.59. Zrobi to więc minutę przed końcem terminu.

Czy podobne wiadomości wpłynęły także na skrzynki Urzędu Miasta Torunia? Jak zamierza na nie zareagować toruński magistrat? Pytania w tej sprawie przesłaliśmy do UMT. Do tematu wrócimy po otrzymaniu odpowiedzi. Warto dodać, że toruński poseł Tomasz Lenz zamieścił na swoim profilu facebookowym wzór oświadczenia, które można przesłać wójtom, burmistrzom i prezydentom. - To dla tych którzy nie chcą aby ich dane były przekazywane Poczcie Polskiej, To nie będą wybory, a farsa. Ani tajne, ani powszechne, ani równe, ani bezpośrednie. To zwykłe oszustwo! - napisał Tomasz Lenz. Poseł proponuje osobom, które nie zgadzają się na przekazanie Poczcie Polskiej swoich danych pochodzących ze spisu wyborców, aby wydrukowały treść oświadczenia, wypełniły i po podpisaniu wysłały włodarzom swoich miejscowości. Co zawiera wspomniane oświadczenie? Między innymi informację o niewyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych. Zawarto w nim także informację o możliwym wstąpieniu na drogę sądową, gdyby działanie te okazało się bezprawne.

„Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pani/Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO)” - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Jak sytuacja wygląda w Toruniu? W związku z licznymi zapytaniami informuję, że wniosek Poczty Polskiej, który dotarł do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej w nocy z 22 na 23 kwietnia br., nie spełniał wymogów formalnych i prawnych, dlatego dane mieszkańców Torunia nie zostały przekazane wnioskodawcy – napisał na swoim Facebook'u prezydent Torunia Michał Zaleski. To krótkie oświadczenie wywołało entuzjastyczne reakcje w sieci. Wielu torunian gratulowało decyzji i zastrzegało, że nie wyraża zgody na przekazanie swoich danych Poczcie Polskiej.

