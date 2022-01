Pobicie Ukraińców na starówce w Toruniu. Sprawcy skazani

Brutalna napaść grupy młodych torunian na Ukraińców, Rosjanina i Białorusina na starówce w lutym 2020 roku odbiła się szerokim echem nie tylko w Toruniu. Najpierw wyzwaniem było ustalenie tożsamości napastników i ich zatrzymanie.

Natychmiast zareagował prezydent miasta Michał Zaleski. Na swoim profilu facebookowym napisał tak: "Niedzielne zajście na toruńskiej starówce to akt bandytyzmu i skrajnie nienawistnego postępowania, dla którego nie może być akceptacji. Ja z całą stanowczością potępiam takie zachowania! Jednocześnie apeluję, aby osoby, które są świadkami tego typu zdarzeń, natychmiast zawiadamiały właściwe instytucje i służby. Liczę na to, że policja szybko ustali sprawców, a sąd ich przykładnie ukarze. Zero tolerancji dla bandytów!".