Po wypadku porzucili kobietę w polu pod Brodnicą. Jest wyrok!

Dziś (19.02) Sąd Rejonowy w Brodnicy ogłosił wyrok w sprawie, która wstrząsnęła opinią publiczną. Rafał B. i Daniel R. po wypadku porzucili konającą kobietę w polu. Wymierzono im surowe kary, co przyznaje nawet prokuratura. 13 lat bezwzględnego więzienia - to kara łączna dla Rafała B., który kierował samochodem i doprowadził do śmiertelnego wypadku w Księtem (gm. Świedziebnia) pod Brodnicą, a następnie konającą pasażerkę wraz kolegą wywlókł na pole i uciekł. Sąd Rejonowy w Brodnicy wydał mu dziś (19.02) również dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami i polecił zapłacić 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Polecamy: Barometr zawodów 2020. Tych fachowców brakuje w regionie najbardziej! [Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek] Zobacz także: Horror przy Gagarina: "Uwięził Klaudię B. i jej rodzinę, ciął nożem, poił psychotropami, chciał zabić". Jaka kara dla psychopaty?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. KPP Brodnica / archiwum