Po wakacjach punkty karne mocniej zabolą kierowców

Zdecydowanie wyższe stawki za wykroczenia drogowego obowiązujące od 1 stycznia tego roku mają wpływać na poprawę tragicznej sytuacji na polskich drogach. Bo maksymalny mandat w wysokości 5 tys. zł (zamiast dotychczasowego 500 zł), a przy zbiegu wykroczeń 6 tysięcy (zamiast 1000 zł), mogą na sprawcy zrobić wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robią grzywny sądowe – te maksymalne wzrosły z 5 tys. zł do 30 tysięcy.

Mamy więcej wypadków

Przykłady można mnożyć. I widać to w statystyce wypadków, także na kujawsko-pomorskich drogach – od początku roku do 12 czerwca wydarzyło się 327 wypadków (o 35 więcej niż w tym samym okresie ubr.), zginęły 44 osoby (o 8 mniej), 356 zostało rannych (o 50 więcej).

Tylko sytuacja przed oznakowanymi przejściami dla pieszych, a przy okazji na przejazdach rowerowych, poprawia się – zmotoryzowani, co widać, zwalniają i przepuszczają ich zanim jeszcze wejdą na jezdnię. Ten nakaz – co do pieszych (nie rowerzystów) – obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.