Po tragedii w Czernikowie. Strażacy z tamtejszej OSP dostaną nowy wóz bojowy. Nie tylko oni

W ubiegłym tygodniu wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 roku. Fundusze na nowe pojazdy trafią do 456 jednostek w całym kraju. Łączna wartość dofinansowań to ponad 175 mln zł - to środki z budżetu państwa i firm ubezpieczeniowych, natomiast szacowana wartość sprzętu to ok. 383 mln zł. Ta kwota ma zostać przeznaczona na 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 83 lekkich pojazdów oraz 69 ciężkich wozów.