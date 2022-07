Po naszej publikacji. Cierpiący więzień będzie leczony na wolności! Tak 27 lipca zdecydował sąd

-Nagłośnienie tej sprawy przez waszą redakcję na pewno pomogło. W środę, 27 lipca Sąd Okręgowy w Bydgoszczy udzielił trzymiesięcznej przerwy w odbywaniu kary Grzegorzowi J. w celu leczenia, które — jak stwierdzono - nie może odbyć się w warunkach więziennych. Ubiegaliśmy się o to od października zeszłego roku. Nasz wniosek poparł w środę również prokurator. Do pracy sądu żadnych zastrzeżeń nie mamy. W naszej ocenie to podejście Służby Więziennej przez wiele miesięcy blokowało przerwę w karze na leczenia. W tym czasie człowiek cierpiał; było zagrożenie życia i zdrowia — mówi adwokat Jan Olszak z Torunia, jeden z dwóch prawników reprezentujących Grzegorza J.