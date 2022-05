Po 25 latach pracy spokojnej księgowej puściły nerwy. Dostała "dyscyplinarkę"!

Co do tego, że pani Janina przez ćwierć wieku dała się w pracy poznać jako osoba kompetentna, spokojna i życzliwa innym, Sąd Rejonowy w Toruniu wątpliwości nie miał. Świadczyły o tym m.in. zeznania świadków. Poza tym kobieta przez cały okres pracy nigdy nie była upominana czy karana. Przeciwnie - doceniana i nagradzana.

Nowy dyrektor oczekiwał kontroli. "Dlaczego znów pani płacze?!"

4 października pani Janina zapewniła dyrektora, że przygotuje dostępną dokumentację. Wskazała też jednak, że część danych do kontroli powinni przygotować inni pracownicy, bo księgowość do nich nie ma dostępu. To przełożonego zdenerwowało. Naciskał, by to jednak księgowe przygotowały wspomniane raporty.