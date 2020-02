Po 25 latach kierowania Szpitalem Miejskim w Toruniu Krystyna Zaleska odeszła na emeryturę [zdjęcia]

- Pracowałam wtedy w Sanepidzie. Pewnego dnia spotkałam na ulicy znanego mi m.in. z „Solidarności”, w której również działałam, lekarza dr. Macieja Czerwińskiego. Zapytał, czy to prawda, że ubiegam się o stanowisko dyrektorki Szpitala Miejskiego. To pytanie mnie zdziwiło, bo takich zamiarów nie miałam. Pan doktor powiedział wtedy: a właściwie czemu nie? To mnie zachęciło do startu w konkursie - tak Krystyna Zaleska wspomina swoją decyzję sprzed ćwierć wieku.

Funkcję objęła 8 sierpnia 1994 roku.

- To był skok na głęboką wodę. My, jej najbliżsi, byliśmy zaniepokojeni, bo brała na swoje barki bardzo trudne zadanie - przyznaje Michał Zaleski, mąż odchodzącej dyrektor, który osiem lat później wygrał wybory na prezydenta Torunia. Tę funkcję sprawuje do dziś, będąc tym samym… organem założycielskim miejskiego szpitala (z ekspertyzy prawnej, o którą magistrat wystąpił w 2002 roku, wynikało, że taki układ jest dopuszczalny).