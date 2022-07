Pluskwy w domu. Jak je zwalczać i jaki mają wpływ na nasze zdrowie

Pluskwy są jednymi z najbardziej odrażających insektów z jakimi mamy do czynienia. Jeżeli zalęgną się w domu, ich zwalczanie trwa wiele tygodni. Są na to jednak odpowiednie sposoby. Warto je poznać.

Pluskwy. Co to za robaki

Pluskwy żywią się ludzka krwią. I to jest w tym najgorsze, że mając pluskwy w domu musimy mierzyć się ze świadomością, że w nocy jesteśmy gryzieni przez żarłoczne insekty. Istnieją dwa gatunki pluskiew, o których wiadomo, że żywią się ludzką krwią. To pluskwa łóżkowa i pluskwa tropikalna.

Nowonarodzone pluskwy, zwane nimfami, są małe, ale widoczne i mają wielkość maku. Dorosłe dorastają do około 6 milimetrów długości i mają owalny, spłaszczony kształt, gdy nie jedzą. Po karmieniu mogą podwoić swoje rozmiary. Pluskwy łóżkowe najlepiej rozwijają się w temperaturach 20-26 stopni. W takich warunkach najszybciej rozwijają się w dorosłe osobniki i produkować do trzech pokoleń rocznie.

Pluskwy idealnie czują się w ludzkich domach. Swoje gniazda zakładają w sofach, materacach do łóżek, odzieży.