Plantacja marihuany w Osieku nad Wisłą. To nie była to samosiejka! Skonfiskowano 120 krzaków [zdjęcia]

Plantacje w pobliżu jeziora znajdującego się w tej miejscowości wypatrzył dzielnicowy z komisariatu policji w Dobrzejewicach. Zagladął tam co jakiś czas, aby zatrzymać, tego kto ją zorganizował. Kilka dni temu, gdy pełnił służbę z funkcjonariuszem straży gminnej z Obrowa znów skierował się w stronę tego poletka. I wtedy zauważył mężczyznę kręcącego się wokół roślin , który w pewnym momencie zaczął je podlewać.

Prawie 120 krzaków marihuany skonfiskowali policjanci w Osieku nad Wisłą. Powołany do sprawy biegły botanik stwierdził, że nie jest to tak zwana samosiejka i ktoś celowo uprawiał tu zakazane konopie.

Patrol natychmiast zawiadomił dyżurnego i przystąpił do zatrzymania tego mężczyzny, który był bardzo zaskoczony. Zachowywał się agresywnie. Próbował wyrwać funkcjonariuszom i uciec. Na szczęście został skutecznie obezwładniony. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Torunia.

Na tym polu skonfiskowano 118 krzaków konopii w różnych fazach wzrostu. Śledczy powołali również biegłego botanika, który w swojej wstępnej opinii potwierdził, że nie jest to tak zwana samosiejka, ktoś je celowo zasadził i potem je uprawiał.

Szybkie zasięgnięcie opinii botanika ma prawdopodobnie związek ze sprawa plantacji odkrytej w ubiegłym roku na obrzeżach Ciechocinka. Według policji z Aleksandrowa Kujawskiego, która odtrąbiła wtedy ogromny sukces, była to uprawa na bardzo szeroką skalę. Właścicielowi pola postawiono bardzo poważne zarzuty. Z piętnem narkotykowego handlarza żył przez wiele miesięcy postępowania, choć cały czas twierdził, że z uprawą nie ma nic wspólnego. Jego zdaniem to samosiejka, a na to pole zaglądał rzadko, bo ma kilkaset hektarów ziemi i obsiał ten cześć łubinem ze względu na unijne wymogi.