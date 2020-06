"Plantacja" marihuany w Ciechocinku: śledztwo umorzone! Rolnik Marcin K. oddycha z ulgą

Rolnik Marcin K. od początku całej afery zapewniał, że to samosieja, której w okolicy Ciechocinka od lat jest pełno. Na polu zasadził łubin. Nie doglądał go, bo łącznie prowadzi uprawy na blisko 300 ha w różnych miejscowościach. Podkreślali to także jego obrońcy - toruńscy adwokaci Mateusz Kondracki i Przemysław Oskroba. Mimo wszystko jednak Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie już posiadanych przez siebie materiałów i podejrzeń, postawiła Marcinowi K. i jego pracownikowi zarzuty. Przez blisko rok rolnik miał statut osoby podejrzewanej o popełnienie poważnego przestępstwa: wytwarzania środków odurzających w znacznej ilości oraz doglądania upraw. Zarzuty usłyszał też jego pracownik.