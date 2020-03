Plan funkcjonowania Urzędu Miasta na najbliższe dni. Jakie sprawy można załatwić?

Prezydent Zaleski przedstawił plan funkcjonowania Urzędu Miasta na najbliższe dni. Część oddziałów będzie zamknięta. Prezydent zapewnił jednak, że Urząd Miasta Torunia jest dostępny cały czas dzięki łączom telefonicznym i elektronicznym. Zaleca

załatwianie spraw mailowo, za pomocą Profilu Zaufanego oraz Podpisu Elektronicznego. Prezydent Michał Zaleski przypomina również o Biuletynie Informacyjni Publicznej oraz stronie internetowej obywatel.gov.pl

Które oddziały Urzędu Miasta będą otwarte?

W najbliższym czasie będą działać tylko dwa Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia - przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz przy ul. Grudziądzkiej 126. - Można tam składać dokumenty w kopertach do specjalnie przygotowanych urn. Oczywiście będą tam pracownicy. Jeżeli ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć, to będzie miał taką możliwość. Ale jest to przede wszystkim punkt składania korespondencji adresowanej do Urzędu Miasta. Ta korespondencja może być też przysłana pocztą - mówi Prezydent Michał Zaleski.