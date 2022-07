Piotr Żyła i Marcelina Ziętek cieszą się latem. Słynna para była na weselu. Zobacz prywatne zdjęcia! LN

Piotr Żyła już od dawna nie kryje swojego związku z popularną aktorką Marceliną Ziętek. Para często publikuje wspólne zdjęcia i choć obecnie skoczek narciarski skupia się głównie na przygotowaniach do nowego sezonu, to i tak wraz ze swoją ukochaną był m.in. weselu. Z kolei sama Ziętek cieszy się słońcem i... pozuje z ulubionym psem. Zobacz na kolejnych stronach nowe prywatne zdjęcia narciarza i aktorki! ->>>>> Instagram Zobacz galerię (22 zdjęcia)

