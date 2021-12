Pijany jechał odebrać syna! Wyrok: więzienie i dożywotni zakaz kierowania

"Całkowicie zdemoralizowany" - te słowa pojawiły się w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie (jeszcze nieprawomocnego), ogłoszonego 21 października br. Absolutnie nie są przesadzone, biorąc pod uwagę nie tylko przestępstwo, za które obecnie został skazany 50-letni pan R., ale i jego wcześniejsze życie. Ten ojciec czworga dzieci spod Chełmna był już karany za jazdę po pijanemu, łamanie sądowego zakazu kierowania, kradzieże i niepłacenie alimentów.

W maju br. pan R. wyszedł z więzienia. Na drogę przestępstwa wrócił już po miesiącu. 27 czerwca pił wódkę i piwo. Następnego dnia kontynuował od rana. Pił też wieczorem, choć wiedział, że ma pojechać autem odebrać syna z przystanku autobusowego pod Chełmnem. I zrobił to! Szczęśliwie, zatrzymała go wówczas policja - miał w organizmie ok. 2,5 promila alkoholu.