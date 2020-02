Pijani porzucili ofiarę w polu. Wyrok niebawem! Proces w Brodnicy trwał jeden dzień

Pijani Rafał B. i Daniel R. po wypadku wpadli w ręce policji. Funkcjonariusze odnaleźli ciało 42-latki w polu około godziny 2.00 w nocy. Wówczas na udzielenie jakiejkolwiek pomocy nie było już najmniejszych szans. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo wszczęła i zakończyła aktem oskarżenia (15 listopada 2019 roku) Prokuratura Rejonowa w Brodnicy. Proces obu mieszkańców gminy Świedziebnia ruszył przed brodnickim sądem 6 lutego br. Tego samego dnia też, po jednej rozprawie, przewód sądowy zamknięto. Mężczyźni przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Wyrok ogłoszony zostanie 19 lutego. Należy się spodziewać, że sprawcy zostaną ukarani w sposób uzgodniony z prokuratorem. Co im grozi? O wypadku pisaliśmy tutaj: hTragiczny wypadek w powiecie brodnickim. 42-letnia pasażerka audi nie żyje, została porzucona. Kierowca był pijany Zobacz także: Bili i wyzywali. Nagrały ich kamery, szuka policja [Zdjęcia] Zobacz także: Toruńska Bacha w kolorze bawarki. Wiemy kto i co wypuścił do rzeczki!

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. KPP Brodnica