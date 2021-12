Pies Blues już trzeci raz trafił do toruńskiego schroniska. Pilnie potrzebuje domu

- Schronisko go przytłoczyło. Prosto z kanapy trafił do boksu. Teraz Blues jest zdezorientowany, zagubiony, smutny. Patrzy zza krat ze spuszonym ogonem, stał się nieufny. Znów musimy odbudować jego zaufanie do człowieka, bo to już kolejny raz kiedy człowiek go zawiódł. A przecież to taki fajny i mądry pies! No i piękny jakby nie patrzeć - reklamują swojego podopiecznego pracownicy schroniska.