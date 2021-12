Pierwszy Zlot Barbar na toruńskiej Barbarce. Jakie atrakcje czekają w sobotę na Barbary i nie tylko?

Jak daleko sięga Pomorze? Czy o Toruniu nadal można mówić, że jest jego bramą? Dyskusje na ten temat trwają od lat i z pewnością nie ucichną. Co do jednego jednak nie ma wątpliwości - w sobotę 4 grudnia sercem Pomorza będzie Barbarka, czyli jedno z najstarszych w naszym regionie miejsc kultu świętej, która jest nie tylko patronką górników i ciężkiej artylerii, ale właśnie Pomorza. Tutaj właśnie ma się odbyć I Zlot Barbar, na który zaprasza grupa pasjonatów osady i jej historii. To właśnie oni kilka miesięcy temu odnowili grotę świętej, o czym wspominaliśmy.

"Małą milę po za Toruniem przy drodze ku Świerczynkom znajduje się nie wielka osada z młynem, którą dziś zowią św. Barbarka, ale dawniej nazywała się Bormol, to jest młyn w borze, dla tego, że w lesie leży. Woda, która młyn pędzi, wypływa kilku źródełkami z pobliskiego lasu. I otóż jedno z pomiędzy tych źródeł od dawna uchodzi jako święte, cudowne. Bo legenda prastara opiewa, że tu św. Barbara miała się kiedyś objawić i miejsce to ku szczególnej czci i łaskawości swojej obrać. Uradowani wierni pobudowali zaraz małą kaplicę św. Barbary i owe źródełko jako święte bardzo czcili".

Ile dni odpustu dał papież pielgrzymom z toruńskiej Barbarki?

Jak informuje nasz przewodnik po miejscach świętych, na odpusty w Bormolu przychodziły tłumy, w roku 1475 ówczesny biskup Wincenty Gosławski, zwany także Kiełbasa, zarządził w jaki sposób powinny być dzielone przynoszone przez ludzi dary, miał także wspomnieć o cudach, do jakich dzięki świętej Barbarze pod Toruniem dochodziło. Sława Barbarki dotarła zresztą nawet do Rzymu, ponieważ w tym samym roku papież Sykstus IV udzielił sto dni odpustu wszystkim tym, którzy w jakiś z trzech dni roku, to jest w święto patronki, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, bądź trzeci dzień Zielonych Świątek pobożnie zwiedzili kaplicę. Nieco później dodatkowych 40 dni odpustu dołożył do tego ówczesny biskup chełmiński Szczepan.