Wojciech Sobieszak, wieloletni prezes Cereal Partners Toruń-Pacific oraz Prof. Andrzej Kossakowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odsłonili swoje Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Obydwaj zasłużeni dla Torunia panowie dołączyli do grona wybitnych osób, które od 2003 roku są uwieczniane w alei przed Dworem Artusa. Zobacz także: Dni Torunia. Program i atrakcje Wojciech Sobieszak był prezesem Cereal Partners Toruń-Pacific do 2019 roku. Dyrektorem Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (PPZ) w Toruniu został w 1987 roku. Kierował firmą w okresie prywatyzacji, podczas którego PPZ przekształciło się w Toruń-Pacific – dziś największego w naszej części Europy producenta płatków śniadaniowych. Od 1994 roku firma należy do koncernów Nestlé S.A. i General Mills, które powołały spółkę Cereal Partners Worldwide. Od 2004 roku w ramach CPW Wojciech Sobieszak jest jednocześnie dyrektorem zarządzającym usytuowanej w Toruniu grupy Cereal Partners Central Europe. W mieście Mikołaja Kopernika jest także znany jako mecenas sportu i kultury, Prof. Andrzej Kossakowski to wykładowca Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Urodzony w 1938 r. we Lwowie. Od początku swoją karierę związał z UMK w Toruniu, gdzie w latach 1955-60 studiował fizykę, w roku 1966 obronił pracę doktorską, w 1972 r. habilitację, a w 1979 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Swoje wykłady prowadził na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Stuttgarcie, Mediolanie, Austin w Teksasie, Essen, Leuven, Santiago de Chile, Neapolu i Tokio. Do naukowych osiągnięć prof. Kossakowskiego należą m.in. prace o teorii laserów czy cykl prac dot. kwantowego splątania. Jednym z głównych tematów jego badań jest też kwantowa teoria układów otwartych i to za zasługi na tym polu przyznana została mu w 2019 roku Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Jest to najważniejsze wyróżnienie naukowe w kraju, nazywane często „polskim noblem”.

Jacek Smarz