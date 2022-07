Pielgrzymi już się szykują do drogi. Na Jasną Górę mają 300 km

Pandemia Covid-19 zmieniła całe nasze życie, także to związane z wiarą. Jak podają źródła, w 2019 roku do Częstochowy przybyło ok. 4,4 mln pątników. W 2021 roku 1,6 mln, a w 2020 było ich niespełna 1 mln. Jak będzie w tym roku, okaże się wkrótce.

- Na tę chwilę na temat zainteresowania pielgrzymowaniem trudno się wyrazić, dlatego że żyjemy w tak niepewnych czasach. Wielu pątników czeka na podjęcie decyzji do samego dnia wyjścia. Mam jednak informacje, że ludzie się zapisują, można powiedzieć kapią powolutku. Ważne, że jeśli ktoś nie może z różnych powodów iść na całą pielgrzymkę, to może zapisać się na kilka dni nawet w trakcie jej trwania - tłumaczy ks. Bartłomiej Surdykowski, kierownik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę Diecezji Toruńskiej.