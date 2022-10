Pielgrzymi biegną do Santiago de Compostela dla potrzebującej Magdy

W Europie obchodzony jest rok szlaku św. Jakuba, a Camino de Santiago jest jedną z najstarszych i najważniejszych dróg pielgrzymkowych w Europie. Z tej właśnie okazji, w sobotę 15 października 2022 roku, "Stowarzyszenie Brodnica Biega" wyruszyło w niezwykły bieg w bardzo szczytnym celu. 31 osób wystartowało w sztafecie do Santiago de Compostela w Hiszpanii, aby pomóc Magdzie Janke - mieszkance Brodnicy, która cierpi na spazmowy niedowład czterokończynowy.

Plan biegu pielgrzymów

Uczestnicy w ciągu 10 dni pokonają 3500 km. Aby dotrzeć do celu w wyznaczonym czasie, każdy z biegaczy musi pokonać 15 km dziennie. W trakcie sztafety gromadzone będą środki na zbiórkę Magdy mającą na celu sfinansowanie zamiany mieszkania na parterowe oraz doposażenie lokalu w windę, co umożliwiłoby mieszkance Brodnicy niezależne i swobodne przemieszczanie, wychodzenie z domu. Magda pragnie kontaktu z ludźmi i przyrodą, potrzebuje integracji ze społeczeństwem.

Biegacze wystartowali 15 października w Brodnicy, a do Santiago de Compostela dotrą 25 października. W tym czasie zatrzymywać się będą w Bolesławcu, Lipsku, Moguncji, Reims, Paryżu, Poitiers, Pampelunie i Leon. Razem z nimi biegnie również marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - Piotr Całbecki, który bardzo mocno wspiera tę inicjatywę. Na trasie, uczestnicy biegu spotykali się z przedstawicielami władz, które witały ich w swoich miastach, mieszkańcami, a także duchownymi. Był też czas na modlitwę.

Przed startem ostatniego etapu z Leon do Santiago de Compostela, do pielgrzymów-biegaczy dotarła specjalna wiadomość od mamy Magdy, pani Beaty: "Drodzy i Kochani pielgrzymi, pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy za ogromny wysiłek poniesiony w intencji Madzi. Przesyłamy modlitwę i dobrą energię, aby starczyło siły i zdrowia do celu tej pielgrzymki".