Piękna córka Adama Małysza została magistrem. Kolejny sukces w rodzinie! (zdjęcia)

Karolina Małysz - Czyż, córka naszego mistrza skoków narciarskich Adama, pochwaliła się w mediach społecznościowych zdobyciem tytułu magistra. Ukończyła studia na kierunku "Media społecznościowe w zarządzaniu", na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Teraz tata może być dumny nie tylko z pięknej córki, ale i wykształconej. To kolejny sukces w rodzinie w ostatnich dniach - niedawno Adam Małysz został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. A my zachęcamy do obejrzenia prywatnych zdjęć pani Karoliny, które zamieściła na Instagramie. Kliknijcie w przycisk "galeria".

