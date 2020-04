Pięć zarzutów dla kierowcy, który w Toruniu nie zatrzymał się do drogowej kontroli

Mężczyzna prowadził w nocy passata, którego policjanci chcieli zatrzymać na ulicy Okólnej w Toruniu. Kierowca jednak nacisnął pedał gazu i zaczął uciekać. Nie ujechał daleko, ponieważ uderzył w słupek drogowy. Po tej kolizji wyskoczył z auta i próbował uciec policjantom już pieszo. Szybko go jednak zatrzymali, mimo że próbował się wyrywać, a nawet jednego z nich uderzył. Podczas przeszukania passata znaleziono w nim 0,85 grama marihuany. 32-latek prowadził również auto mając w wydychanym powietrzu ponad pół promila alkoholu.

Ten mężczyzna jest dobrze znany policjantom. Był już wielokrotnie notowany za łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niszczenie mienia, agresywne zachowanie, groźby i znieważenie oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Teraz usłyszy pięć kolejnych zarzutów dotyczących niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenie pod wpływem alkoholu, złamanie zakazu sądowego, naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia. Oprócz tego 32-latka policja w miniony weekend zatrzymała również 5 innych kierowców prowadzących auta pod wpływem alkoholu.

Byli bardziej pijani niż on, ponieważ mieli od 1,5 do 2,5 promila.

Tyle stwierdzono na przykład u 25-letniego kierowcy bmw, który prowadząc to auto uderzył w rozdzielnię elektryczną na jednej z ulic Chełmży. Zniszczył ją, a potem uciekł. Za sprawcą tego zdarzenia własnym samochodem pojechali jego świadkowie, którzy zawiadomili policję, a potem udaremnili uciekinierowi dalszą jazdę i pilnowali go do czasu przyjazdu patrolu.