Per Jonsson ma dziś urodziny! Kończy 54 lata! Zobaczcie zdjęcia

Do tej pory pozostaje wielkim idolem kibiców z Torunia. Per Jonsson, mistrz świata na żużlu z 1990 roku z finału z Bradford, jeździł w barwach Apatora Toruń w latach 1991-1994. Jego wspaniałą karierę przerwał tragiczny wypadek podczas derbów w meczu w Bydgoszczy 26 czerwca 1994 roku. Od tego czasu jeździ na wózku inwalidzkim. 20 stycznia 2010 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o nazwaniu jednej z ulic miasta jego imieniem ulicy tuż przy toruńskiej Motoarenie. W 1991 roku uzyskał w polskiej lidze średnią 2,467, w 1992 - 2,585, w 1993 - 2,526, a w 1994 - 2,655. Do dzisiaj Szwed twierdzi, że Toruń, to jego drugi dom. Przyjeżdża tu "naładować akumulatory", gdy ma gorsze dni. Per - wszystkiego najlepszego!!!

Euro 2020 przełożone na kolejny rok! Wideo