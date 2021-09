Pensja minimalna 2022. Tyle dostaniesz netto od stycznia i ani grosza mniej. Sprawdź Michał Sierek

200 złotych - o tyle co najmniej ma wzrosnąć pensja minimalna w 2022 roku. Ile wyniosłaby minimalna pensja netto w przyszłym roku, gdyby weszły w życie rozwiązania Nowego Ładu? Sprawdź, ile możesz dostać na rękę już od stycznia 2022. W galerii podajemy również oszacowane wysokości wybranych pensji netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Nowy Ład"

Już we wrześniu dowiemy się, ile ostatecznie wyniesie pensja minimalna w 2022 roku. Wiemy już jednak, że "najniższa krajowa" wzrośnie o co najmniej 200 złotych brutto. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych mają rozbieżne oczekiwania co do wysokości płacy minimalnej w 2022, dlatego o jej ostatecznej wysokości zdecyduje rząd w drodze rozporządzenia. Ile wyniosłaby minimalna pensja netto w przyszłym roku, gdyby weszły w życie rozwiązania Nowego Ładu? Sprawdź, ile możesz dostać na rękę już od stycznia 2022. W galerii powyżej podajemy też wyliczenia dla innych kwot.