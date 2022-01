Patrioty z Torunia. Będziemy kluczowym miejscem w procesie zbrojenia polskiej armii w amerykańskie systemy rakietowe

Toruń - integracja i sprawdzenie

Na szczęście to się zmienia. Jeszcze w tym roku do Polski trafić mają elementy dwóch pierwszych baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu opartych na amerykańskich rakietach Patriot. Docelowo trafią one do 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej w Sochaczewie, które swe dywizjony rozlokowane ma w Gdyni, Bytomiu, Mrzeżynie, Skwierzynie, Olszewnicy pod Warszawą i Bielicach pod Sochaczewem. Zanim jednak ta skomplikowana broń trafi do jednostek bojowych przejść musi proces integracji i sprawdzenia, co w amerykańskiej nomenklaturze nazywane jest etapem SICO (System Integration Check Out). I ten właśnie etap odbywać się będzie w Toruniu, a dokładnie w ulokowanych w kompleksie wojskowym przy ulicy Okólnej Warsztatach Techniki Lotniczej, organizacyjnie podległych 1. Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.