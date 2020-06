Parkomaty w Toruniu już czynne, koncepcja nowej organizacji parkowania w przygotowaniu

Od 1 czerwca za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu można znów zapłacić w parkomatach. Miasto poszukuje również firmy, która opracuje politykę parkingową dla Torunia.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią przez ostatnie dwa i pół miesiąca parkomaty były wyłączone z użytkowania. Za płatny postój można było zapłacić za pomocą mobilnych aplikacji lub w formie abonamentu.

- Od poniedziałku 1 czerwca ze wszystkich 75 parkomatów zniknie czarna folia. Odsłonięte urządzenia będą dezynfekowane. Pojawi się na nich informacja zachęcająca do używania rękawiczek i wnoszenia opłat przy użyciu karty zbliżeniowej – mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia opublikował również zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania opracowania pod nazwą „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń”. To kolejny etap działań, które zostały zapoczątkowane w połowie października 2019 roku, kiedy na toruńskie parkingi ruszyli pracownicy firmy LEA24, której miasto powierzyło przebadanie i zanalizowanie, jak funkcjonuje parkowanie w śródmieściu. Pod lupę wzięto parkingi w centrum i w jego bliskim sąsiedztwie – w sumie 4277 miejsc postojowych.

Przez dwa tygodnie sprawdzano ich „obłożenie”, czas postoju samochodów, rotację aut. Notowano, skąd pochodzą zaparkowane pojazdy. Ankieterzy pytali kierowców o to, jak długo szukali wolnego miejsca i w jakim celu przyjechali do śródmieścia. Chcieli się również dowiedzieć, co właściciele aut myślą o ewentualnej podwyżce cen za postój, która mogłaby wymusić szybsze załatwianie spraw „na mieście” i zwalnianie miejsc parkingowych.

Jakie były wnioski z tych badań? Przede wszystkim potwierdziło się to, co wynika z pobieżnych nawet obserwacji: na śródmiejskich parkingach trudno znaleźć wolne miejsce, a rotacja samochodów jest tam stosunkowo nieduża. W centrum samochody pozostawiane były na długo, a wielu kierowców stara się tak parkować, aby z parkingu do celu przejść w kilka minut. Jedna trzecia zostawiała swoje auta nie dalej niż 50 metrów od miejsca, do którego się udawała. Prawie połowa badanych, 48 procent, wolnego miejsca parkingowego szukała dłużej niż 10 minut. Ci, którzy jako powód parkowania w centrum podawali przyjazd do pracy, stanowili niedużą część. Znaczna większość zapytana o cel przyjazdu wskazywała odpowiedź „inne”. Poza tym aż 60 procent ankietowanych było przeciwnych podwyższeniu opłat za parkowanie.

Teraz to wszystko posłużyć ma do opracowania „Polityki parkingowej dla Gminy Miasta Toruń”. Magistrat chce takie opracowanie powierzyć specjalistycznej firmie, która w ostatnich pięciu latach przygotowywała podobny dokument dla innego miasta liczącego co najmniej 100 tys. mieszkańców.

Dokument ma wskazać najkorzystniejsze - dla miasta i dla kierowców - obszary parkowania z podziałem na płatne i darmowe, wyznaczyć strefy: śródmiejską, buforową, itp. Specjaliści mieliby zasugerować też, czy i gdzie powinny powstać nowe parkingi. Przygotowana koncepcja uwzględniać ma transport publiczny i indywidualny, miejsca postojowe „park and ride”. Autorzy parkingowej strategii muszą wziąć pod uwagę planowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Powinna ona zawierać również wskazówki dotyczące systemu naprowadzania, czyli tablic z aktualnymi informacjami o tym, gdzie są wolne miejsca. Mile widziane będą również podpowiedzi, jak polityka parkingowa prowadzona jest w innych miastach. Termin składania ofert mija 8 czerwca tego roku. Potem wybrana firma będzie miała 90 dni na wykonanie zlecenia.

