„Park and ride” w Toruniu. Miało być ich więcej!

Toruński Urząd Miasta szuka firmy, która pomoże zorganizować system parkowania i poboru opłat na parkingach „park and ride”. To parkingi na obrzeżach miasta, dla przyjezdnych spoza Torunia, którzy mają tu zostawiać auta i do centrum docierać już komunikacją miejską. Cel? Zmniejszyć ruch samochodowy w śródmieściu Torunia. CZYTAJ DALEJ >>>>>>

Tekst: Mirosława Kruczkiewicz, fot. Biuro Architektoniczne ComProjekt