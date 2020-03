Panika w Toruniu. Tak wyglądają sklepowe półki! Co i gdzie wykupują?

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce torunianie ruszyli do supermarketów, aby na masową skalę wykupować żywność. To nie żart! Rekordziście pojawili się w czwartek (12.03) przed jedną z toruńskich Biedronek na dwie godziny przed jej otwarciem! Godzinę później ustawiła się za nimi już coraz dłuższa kolejka. Zobaczcie co dzieje się w sklepach! Oto nadesłane przez naszych Czytelników zdjęcia z toruńskich Biedronek, Lidlów, Rossmannów i Auchan! Będziecie w szoku!