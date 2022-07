Pani prokurator prowadziła po alkoholu. Jest wyrok!

Proces karny toruńskiej prokurator Sylwii Cz. toczył się - dla bezstronności - przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu. Prawniczka odpowiadała za jazdę na podwójnym gazie. 1 stycznia 2020 roku policjanci zatrzymali ją do kontroli w gm. Lubicz pod Toruniem. Pierwsze pomiary wskazały, że miała w organizmie 0,67 i 0,75 prom. alkoholu - to wyniki kwalifikujące czyn jako przestępstwo (poniżej 0,5 prom. to wykroczenie).