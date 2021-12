Pandemia w Toruniu nie odpuszcza. Więcej zakażeń niż rok temu

We wtorek prezydent Torunia Michał Zaleski pokazał się publicznie pierwszy raz po prawie trzytygodniowej nieobecności. W tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu zakażenia koronawirusem.

- Choć traktuję pandemię bardzo poważnie, przestrzegam wszystkich obostrzeń i jestem zaszczepiony, to mnie to także dotknęło - mówił prezydent. - Nie ma szans na stuprocentową ochronę przed zakażeniem, ale szczepienie może sprawić, że uchronimy się przed najgorszym - przed śmiercią. Apeluję do wszystkich, by uważali na siebie, uważali na swoich bliskich i szczepili się. To nasza jedyna nadzieja.