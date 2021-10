Pandemia koronawirusa w Toruniu dziś i przed rokiem. Sprawdź, czym różni się czwarta fala od poprzednich

Blisko 66 proc. uprawnionych torunian jest w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19. To ponad 114 tys. osób. W mieście rozpoczęły się już szczepienia trzecią dawką. Dotyczą one pracowników służb medycznych oraz osób powyżej 50. roku życia, które drugą dawkę preparatu przyjęły sześć miesięcy temu.

Wszyscy, którzy są sceptycznie nastawieni do szczepień przeciwko koronawirusowi, powinni ze szczególną uwagą przyjrzeć się temu, co piszemy poniżej. Są to dane dotyczące rozwoju drugiej fali pandemii w Toruniu i regionie jesienią ubiegłego roku oraz statystyki zakażeń dotyczące przełomu września i października 2021 roku. Tu liczby nie wymagają komentarza, mówią same za siebie.