Paliwa w Kujawsko-Pomorskiem są jednymi z droższych w całym kraju. Dlaczego?

Obniżka VAT-u na paliwa od 1 lutego odbędzie się w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Zdaniem prezesa PKN „Orlen” Daniela Obajtka przyniesie to spadek cen detalicznych na stacjach w całej Polsce do około 5,20 zł za litr lub powyżej 5,20. Prezes powiedział też, że paliwa są cenotwórcze w każdej dziedzinie gospodarki i gdy VAT spadnie z 23 na 8 procent „to my oczywiście od razu zaimplementujemy to w rynek hurtowy i w detal".

Na razie średnie ceny na stacjach w Kujawsko-Pomorskiem wynoszą: PB 95 – 5,74 zł, PB 98 – 6,04, ON – 5,77, LPG – 3,13.

Na stacji „Amic” przy ul. Dworcowej 18 w Inowrocławiu PB 95 kosztuje 5,76 zł, PB 98 – 6,03, ON – 5,83, ON Pro – 6,03. Na najtańszej stacji w Toruniu, czyli w zajezdni MZK przy ul. Legionów, benzyna 95 kosztuje 5,62 zł. Na „Orlenie” przy ul. Wyszyńskiego, wjazdowej do Bydgoszczy i wyjazdowej w kierunku Gdańska, PB 95 kosztuje 5,80 zł, Diesel Efecta 5,84, Verva 98 6,04 i Verva Diesel 6,04. Na stacji „Orlen” w Kamieniu Krajeńskim mamy takie ceny: Diesel Efecta 5,84, Verva Diesel 6,04. W Grudziądzu na stacji "Inter Marche": PB 95-5,70, PB 95 - 5,98, ON - 5,75, LPG - 3,09. W Grudziądzu na "Circle K": 95 miles - 5,80, D miles - 5,84, D miles Plus - 6,24, 95 miles Plus - 6,05, LPG - 3,14. Na grudziądzkiej stacji "Shell": Fuel Save 95- 5,79, Fuel Save Diesel- 5,85, Auto Gas - 3,14. We Włocławku na "Orlenie": PB 95- 5.74, ON - 5,84 zł.