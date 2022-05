Oto właściwości zdrowotne bzu. Zobacz - na jakie schorzenia pomaga popularny bez lilak!

Lilak pospolity jest odporny na mróz, choroby, szkodniki. Aby cieszył oko bujnymi kwiatami na wiosnę, wymaga jedynie sezonowego przycinania. Osiąga wysokość od dwóch do nawet pięciu metrów i jest popularną rośliną w zieleni miejskiej. Sadzony jest w parkach, na skwerach, osiedlach mieszkaniowych oraz przy rzekach. Spotkać go można również przy drogach. Wiele działkowiczów decyduje się na samodzielną uprawę krzewu, głównie ze względów estetycznych. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie korzyści może on przynieść dla organizmu.