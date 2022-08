Oto TOP 10 najciekawszych mostów w Kujawsko-Pomorskiem

Most kolei wąskotorowej nad Brdą w Koronowie to najwyższa tego typu konstrukcja w Europie - wznosi się 18 metrów ponad nurtem Brdy, a jej całkowita długość wynosi 120 m. Powstała w roku 1895. Linia kolejowa została ostatecznie zamknięta w roku 1992. Dziś most pełni rolę kładki dla pieszych i rowerzystów (prowadzi tędy droga rowerowa Bydgoszcz – Koronowo)

