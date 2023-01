Oto niekonwencjonalne sposoby na rzucenie palenia. Zastosuj się do tych rad, a pozbędziesz się nałogu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że papierosy pali aż 25 proc. ogólnej populacji (1,3 mld ludzi). Z powodu chorób będących pośrednim lub bezpośrednim wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Nałóg tytoniowy uznawany jest za jednostkę chorobową zaliczaną do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Palenie tytoniu ma wpływ nie tylko na osobę paląca, ale także na tych którzy przebywają w jej towarzystwie. Sam palacz rujnuje nie tylko swoje zdrowie, ale także finanse. Papierosy są po prostu drogie.

Konsekwencje nałogu nikotynowego mogą doprowadzić do zawału serca czy raka płuc. Dym tytoniowy oprócz nikotyny zawiera mnóstwo trujących związków chemicznych i szkodliwych substancji.