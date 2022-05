Oto najpowszechniejsze objawy małpiej ospy. Przypadki zachorowań odnotowano już w wielu krajach Europy [lista]

O małpiej ospie robi się teraz głośno, a to z powodu odnotowywania coraz więcej przypadków zachorowań wśród mieszkańców Europy. Niektóre kraje przygotowują się do izolacji osób zakażonych. Są to na razie Niemcy oraz Belgia. Sprawdź, jakie są najpowszechniejsze objawy małpiej ospy. Szczegóły w galerii.

pixabay