Oto najbardziej luksusowe hotele w Toruniu. Właśnie otworzył się nowy, czterogwiazdkowy! Mamy zdjęcia ze środka

Hotel w Toruniu powstał w zabytkowym budynku dawnego szpitala

- Tu działał jeden z trzech najstarszych szpitali w Toruniu. Teraz naszą rolą jest opiekować się, aczkolwiek nie chorymi, ale gośćmi – mówi Emilia Dobrowolska, zastępca dyrektora Hotelu Eter.

Obiekt znajduje się przy ul. Szpitalnej 4. Nazwa ulicy pochodzi od budynku dawnej lecznicy, który pełnił swoją funkcję przez kilkaset lat, aż do II wojny światowej. Kilka lat temu budynek wpisany do rejestru zabytków zakupili prywatni inwestorzy. Obiekt poddano pracom konserwatorskim. Teraz hotel zaprasza do Torunia gości, przede wszystkim pary oraz klientów biznesowych, którzy szukają noclegu w spokojniejszej części starówki.