Oszukujesz skarbówkę? Możesz dostać nawet 29 milionów złotych kary! Uważaj!

Oszukujesz skarbówkę? Możesz dostać nawet 29 milionów złotych kary!

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny - co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.