Osoba towarzysząca rodzącej musi zrobić test w kierunku koronawirusa

- Osoba towarzysząca rodzącej powinna mieć aktualny wynik testu w kierunku COVID-19 z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem. Co to oznacza w praktyce? To, że jeśli rodzącej chce towarzyszyć mąż, siostra, czy mama to muszą oni wykonywać test na obecność koronawirusa kilka razy w miesiącu. Ciąża uznana za donoszoną może się skończyć zarówno w 38 jak i 42 tygodniu ciąży. Poród może się też zacząć wcześniej np. w 36, czy 37. tygodniu. W związku z tym osoba, która chce towarzyszyć rodzącej na porodówce powinna od tego czasu wykonywać testy na obecność koronawirusa. W zaleceniach nie ma słowa o tym, by były one refundowane. W związku z tym trzeba za nie zapłacić.