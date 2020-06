Osoba towarzysząca przy porodzie nie musi już robić testu na obecność koronawirusa. Szpital na Bielanach zmienił zalecenia!

Poszła na operację, trafiła do kwarantanny

55-letnia pani Marzena to jedna z pacjentek oddziału otolaryngologicznego na Skarpie w Toruniu, na którym odkryto koronawirusa. Po zabiegu nie wróciła do domu, tylko trafiła do zbiorowej kwarantanny. "Jej organizacja to skandal!" - denerwuje się mąż.