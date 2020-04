Osiedle JAR z każdym dniem coraz piękniejsze. Zobaczcie zdjęcia!

W galeriach handlowych będą znakować klientów?! O co chodzi?

Przecieki z rządu mówiły o możliwości otwarcia centrów handlowych w okolicach 18 maja, ale to się może nie udać. Ministerstwo Rozwoju chce to zrobić możliwie bezpiecznie, by popularne centra nie stały się ogniskami epidemii. W tym celu przygotowywana jest m.in. specjalna aplikacj...