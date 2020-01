Orszak Trzech Króli 2020 na ulicach Torunia. Tłumy na starówce. Mamy zdjęcia

Orszak Trzech Króli wyruszył z Rynku Staromiejskiego. W tym roku wielkich mędrców, a więc Kacpra, Melchiora i Baltazara, nie odgrywali aktorzy. Można było za to oglądać wielkie figury stworzone na wzór hiszpańskich gigantes. Nawiązanie do Hiszpanii ma swoje historyczne uzasadnienie. Jakie? To właśnie przy okazji starań Torunia i Pampeluny o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, narodził się pomysł na świętowanie obchodów 6 stycznia w hiszpańskim stylu. Przejście orszaku przez starówkę co roku cieszyło się i cieszy olbrzymim zainteresowaniem torunian.

Święto Trzech Króli to inaczej Święto Objawienia Pańskiego. Co to za święto? Skąd się wzięło? Nawiązuje do historii opisanej w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W kościele katolickim obchodzone jest 6 stycznia.