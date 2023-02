Orlen Copernicus Cup 2023. Pia Skrzyszowska o setne od rekordu: Moja forma jest wysoka i równa

Już ostatni start w Łodzi pokazał, że Skrzyszowską stać w tegorocznym sezonie halowym na bardzo dużo. 21-latka pobiegła wówczas w 7,78 sekundy i rozbudziła nadzieję organizatorów toruńskiego mityngu na pobicie rekordu Polski, który od 1980 roku lnależy do Zofii Bielczyk. Co więcej, sama rekordzistka przyznała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że jest zdania, że Skrzeszowską stać nie tylko na poprawienie jej osiągnięcia, ale nawet na pobicie halowego rekordu świata Susanny Kallur.

- Czytałam tę wypowiedź. Trochę mnie to zestresowało, ale oczywiście są to bardzo miłe słowa. Jest blisko, to niby tylko 0,10 sekundy, ale na tym poziomie to jest przepaść, więc nic więcej w tym temacie nie mówię - stwierdziła płotkarka już po starcie w Orlen Copernicus Cup.

A był to start udany. Co prawda rekordu Polski nie było, nie mówiąc już o rekordzie świata, ale Skrzyszowska ponownie odniosła zwycięstwo, tym razem z wynikiem o 0,01 sekundy gorszym niż miało to miejsce w Łodzi. W materiałach prasowych, które dziennikarze otrzymali przed toruńskimi zawodami, cytowano jej słowa, gdzie mówiła, że ma co poprawiać na starcie. Po Orlen Copernicus Cup 21-latka nadal widzi pole do poprawy właśnie w tej dziedzinie.