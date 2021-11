Opóźnienia w budowie ścieżki rowerowej pod Toruniem. Mieszkańcy zaniepokojeni

Do naszej redakcji zwrócił się Czytelnik zaniepokojony stanem prac na ścieżce rowerowej w gm. Wielka Nieszawka. "Na budowie nic się nie dzieje. Co będzie, gdy spadnie śnieg? Tragedia gotowa!" - mówi mieszkaniec podtoruńskiej gminy. Zwróciliśmy się do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, o aktualne informacje na temat zaawansowania prac. Niestety, mieszkańcy muszą liczyć się z opóźnieniami.

nadesłane