Opowieść o Kurcie Schillerze, torunianinie, który w trudnych czasach nie bał się pomagać [Album rodzinny]

Rodzinna Schillerów w Toruniu

Historia rodziny Schillerów towarzyszyła mi już od wczesnego dzieciństwa, kiedy spędzałem całe godziny u dziadków (Józef i Gertruda Zalewscy, babcia z d. Prylińska) na Jęczmiennej 22 (sam mieszkałem z mamą na Sukienniczej 4.

Rodzina Schillerów przybyła około końca XIX w. (to tylko moje szacunki) z Halle an der Saale do Aleksandrowa Kujawskiego, skąd przeniosła się do Torunia. Kurt urodził się 23 stycznia 1904 roku już w Toruniu. O biznesie braci wiem niewiele, zawsze interesowała mnie późniejsza historia samego Kurta, którą to wykładała mi babcia. Babcia mówiła tylko, że za jej czasów (była rocznik 1920) Franz miał wraz z bratem warsztat na Browarnej, mieszkał zaś w domu na Wielkich Garbarach 12, naprzeciw dzisiejszej SP nr 1, gdzie też zamieszkiwała moja babcia z rodzicami i siostrami (siostry zmarły na gruźlicę, babcia ostała się sama). Mój pradziadek był urzędnikiem gazowni miejskiej i radnym miejskim, prababcia szyła ludziom ubrania.