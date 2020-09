Opłaty za wywóz odpadów wzrosną! Ile za odbiór śmieci płacą mieszkańcy naszego regionu?

Poczta wprowadza zmiany! Co teraz z listem poleconym?

Poczta Polska doręcza listy polecone i przesyłki kurierskie bezpośrednio do skrzynek pocztowych adresata, bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku. Tym samym nie wymagają one potwierdzenia odbioru. Co z przesyłką kurierską i listem poleconym? Jak to wygląda w pr...